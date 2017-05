Point sur une campagne présidentielle qui n’est pas jouée d’avance

Les résultats du premier tour de l’élection présidentielle sont désormais connus, Emmanuel Macron réalisant 24,01% des votes, et devançant Marine Le Pen, qui obtient 21,30%. Les deux finalistes se sont ensuite retrouvés, ce mardi 25 avril, dans le cadre d’un hommage rendu par François Hollande au policier tué sur les Champs-Elysées la semaine dernière, et ils participeront à un débat le 3 mai prochain.

D’ici au second tour, Emmanuel Macron a pour objectif de maintenir son avance confortable, puisqu’il est crédité de 61% à 64% des intentions de vote. Quant aux bookmakers, ils n’accordent qu’à peine plus de 10% à Marine Le Pen d’accéder à l’Elysée en 2017. Il convient cependant de nuancer ces estimations, et ce pour deux raisons principales :

– Tout d’abord, il reste plus de 10 jours de campagne, et M. Macron a d’ores et déjà commis une maladresse en se rendant dans la brasserie chic de la Rotonde pour fêter sa victoire, rappelant clairement l’épisode du « Fouquet’s » qui avait coûté si cher à Nicolas Sarkozy ;

– Ensuite, des événements récents – le « Brexit » ou l’accession au pouvoir de Donald Trump, par exemple – nous ont prouvé que les sondages et les paris ne constituent aucunement des boules de cristal permettant de lire l’avenir.

En outre, cette année plus que jamais, en l’absence du Parti Socialiste et des Républicains au second tour, la problématique des reports de voix revêt une importance cruciale. Ainsi, le fait que Jean-Luc Mélenchon ne se soit pas encore prononcé en faveur d’un des deux candidats restants, et le fait que la ligne du soutien à Macron cause de fortes tensions à droite, sont autant de facteurs fragilisant l’avance « faciale » dont bénéficie le candidat d’En marche ! Quant à l’appel de François Hollande à voter pour son ancien ministre, il pourrait bien s’avérer contre-productif, car alimentant l’idée portée par le FN que M. Macron incarne la continuité.