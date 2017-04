François Hollande, en maître ès méthode Coué

Ce jeudi, alors qu’il était dans le Lot, François Hollande a estimé qu’à son départ de l’Elysée, il laisserait le pays dans une situation plus favorable que lorsqu’il a pris ses fonctions. S’il est somme toute logique de voir un Président sur le départ tenter de défendre son bilan, nul besoin d’être devin pour savoir que cet avis ne sera pas partagé par les 11 candidats, ni d’ailleurs par une majorité de la population si l’on en croit tous les derniers sondages.

Cela étant posé, les nombreux déplacements de François Hollande sur le terrain méritent d’être signalés, car n’étant pas candidat à sa propre succession, et outre une postérité que seule l’Histoire jugera acceptable – ou non – de lui accorder, il vise à alerter un maximum de nos concitoyens sur les dangers d’un second tour Le Pen-Mélenchon. Certes, ce duel reste peu probable, mais compte-tenu de l’inévitable marge d’erreur dans les enquêtes d’opinion, la possibilité ne peut être totalement exclue.

Pour en revenir sur la séquence d’auto-félicitation du Président Hollande, notons qu’il s’est appuyé sur certains éléments chiffrés, tels que la relance des investissements, et une hausse marquée des perspectives d’embauches. Le chômage a même été évoqué comme « en baisse », et la croissance serait d’ores et déjà repartie. Or, tout n’est pas si rose dans la réalité, car les taux de croissance prévisionnels restent très faibles, tandis que, d’un trimestre sur l’autre, la situation sur le front de l’emploi ne donne pas de signe franc et durable d’amélioration. A tout le moins peut-on se réjouir qu’elle ait cessé de se dégrader.

Enfin, François Hollande a réitéré qu’il ne donnerait pas de consigne de vote au premier tour, mais dans la mesure où son discours a clairement ciblé Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, et François Fillon, la préférence du Président pour le jeune Emmanuel Macron ne fait aucun doute.