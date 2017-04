A un mois de l’élection présidentielle, les deux favoris creusent l’écart

Dans la mesure où nous allons, dans le présent article, aborder le sujet toujours délicat des sondages, il convient de rappeler que ceux-ci ne reflètent qu’une vision à un instant t des choix d’une partie de l’électorat, et qu’ils ne sont en aucun cas des « boules de cristal » pour connaître les résultats de l’élection.

Cela étant posé, avec respectivement entre 24 et 26 % et entre 25 et 27 % des intentions de vote mesurées dans les derniers sondages, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les deux grands favoris du premier tour de la prochaine présidentielle – alors qu’il ne reste plus qu’un mois avant que n’ouvrent les bureaux de vote.

Assez loin derrière, on trouve François Fillon, entre 16 et 18 %, puis Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon au coude-à-coude, à environ 13% – ce qui signifie aussi qu’en cas d’alliance de dernière minute entre eux deux, le candidat restant pourrait rejoindre le duo de tête … mais cela reste du domaine de la spéculation hautement improbable.

En outre, nous assistons à un phénomène logique de « cristallisation » des votes, à mesure que l’échéance se rapproche. Ce mouvement implique que les sondés se déclarent de plus en plus certains de leur choix. Pour Marine Le Pen, le score de 75% sur ce point s’avère tout simplement remarquable – et ce en dépit des « affaires » qui la concernent, notamment sur son train de vie et sur les eurodéputés du Front National. Idem pour François Fillon, qui se maintient à plus de 70%.

Et si le candidat d’En marche ! a enregistré une progression significative de cristallisation en l’espace de quelques semaines, cela reste son talon d’Achille, puisqu’il n’atteint que 50% à peine. C’est aussi pour cela que rien n’est joué, et que François Fillon a encore une (petite) chance de se qualifier au second tour.

Au final, une chose est sûre : à 4 semaines du vote, le suspense reste entier.