Donald Trump au plus bas

Après sa visite à l’Élysée, le président américain atteint de nouveaux records de désapprobation dans des sondages récents. En effet, son taux d’opinion défavorable qui rejoignait déjà le seuil très bas de 42 % en avril a encore chuté pour atteindre les 36 % cette semaine selon un sondage du Washington Post. Un bien maigre score pour le président qui ne loge que depuis 6 mois à la maison blanche. George W. Bush avait été le seul président aussi impopulaire depuis de nombreuses années. En effet, on estime à 48 % le taux de personnes qui désapprouvent fortement les choix que fait Donald Trump aujourd’hui. Des chiffres que ni Barack Obama, ni le controversé Bill Clinton n’avaient jamais atteint.

Mais l’enquête, publiée cette semaine par un quotidien américain, ne semble pas toucher le milliardaire à la tête de la puissance mondiale. En effet, le président célèbre pour ses tweets a encore une fois saisi son moyen de communication favori pour faire part de sa réaction. Il a déclaré que ce sondage ABC/Washington Post ne constituait pas un si mauvais score au vus des sondages inexacts réalisés par le quotidien lors de la campagne électorale. Cette déclaration a, par la suite, entraîné une foule de tweets hargneux de la part des électeurs et des citoyens insatisfaits. Son avocat a, d’ailleurs, lui aussi réagit, essayant d’expliquer les causes de son impopularité.

La réforme de la santé tant espérée par les électeurs et qui semble, à l’heure actuelle, complètement paralysée serait au cœur de la controverse. L’affaire des collusions entre Moscou et l’équipe de campagne de Donald Trump sont aussi de la partie et pourraient expliquer que la cote de popularité du président américain soit constamment en baisse. Malgré tous les efforts des proches du président pour expliquer que Donald Trump n’a rien à voir avec le rendez-vous entre son fils et une avocate russe lors de la campagne de Trump en 2006, la popularité du président semble ne pas vouloir remonter.